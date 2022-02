Sẽ thanh tra, kiểm tra toàn bộ cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở tôn giáo nhận nuôi dưỡng trẻ em

Kết nối với cơ sở còn khó khăn

Theo báo cáo mới đây của Tổng đài Quốc gia về bảo vệ trẻ em 111, vấn nạn xâm hại và bạo lực trẻ em trong năm 2021 tăng cao hẳn so với năm 2020, với 625 ca tổng đài phải can thiệp, xử lý. Trong đó, trẻ bị bạo lực trong gia đình chiếm tỷ lệ nhiều nhất, tới 75%, tăng cao hơn rất nhiều, trong khi bạo lực học đường lại giảm hẳn, do trẻ không thể tới trường. Dự báo thời gian tới, khi trẻ được đi học lại, vấn đề bạo lực học đường có khả năng gia tăng nóng trở lại trở thành vấn đề cần quan tâm để ngăn chặn.

Bà Nguyễn Thuận Hải, Phụ trách Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho biết, một trong những khó khăn của tổng đài khi xử lý các vụ về xâm hại, bạo hành trẻ em là đầu mối thông tin, can thiệp tại cơ sở.

Chăm sóc bảo vệ trẻ em. Ảnh: TTXVN

“Hệ thống của chúng tôi có cơ sở dữ liệu để kết nối tới cán bộ ngành LĐTBXH, tới Phó Chủ tịch thường trực UBND cấp xã, số của công an, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ… Nhưng hầu hết các trường hợp đều phải kết nối cùng lúc 4-5 đầu mối mới tính được hướng can thiệp, hỗ trợ trẻ. Khả năng làm việc của cán bộ tại cấp cơ sở còn hạn chế. Thông thường, kết nối với cán bộ Phòng LĐTBXH tại cơ sở vẫn là nhanh, hiệu quả nhất”, bà Hải cho biết thêm.

Ông Lương Phan Cừ, Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam đánh giá, thời gian qua đã làm được rất nhiều việc cho trẻ em. Bên cạnh cơ quan quản lý Nhà nước, hiện có các tổ chức đoàn thể nhưng các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em vẫn còn tồn tại và chậm phát hiện, việc thiếu sân chơi lành mạnh đúng độ tuổi, thiếu môi trường sống an toàn, lành mạnh đang là vấn đề đáng quan tâm.

Còn theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em, thời gian gần đây, các vụ trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại, có thể thấy nổi lên một vấn đề là do việc trẻ được giao cho những người chăm sóc không đủ điều kiện mà cơ quan quản lý nhà nước không nắm được, không phát hiện được, không “chỉnh” được. Đơn cử như việc trẻ phải sống với người tình của bố hoặc mẹ sau khi gia đình tan vỡ, trẻ sống ở những cơ sở nuôi dưỡng chưa được cấp phép như Tịnh Thất Bồng Lai… Theo ông Đặng Hoa Nam, vấn đề này cần tính lại, sao để đảm bảo những môi trường nuôi dưỡng trước hết là phải an toàn với trẻ.

Lấy phòng ngừa là chính

Về công tác bảo vệ trẻ em trong thời gian tới, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH yêu cầu, trẻ em vừa là mục tiêu, đối tượng, trung tâm của sự phát triển, vừa là tương lai nhưng cũng là đối tượng bị tác động bởi các yếu tố xung quanh do thiếu khả năng tự phòng ngừa, chống đỡ. Để làm tốt việc này, người lớn cần bảo vệ trẻ em và nâng cao khả năng tự bảo vệ của các em.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, trong công tác bảo vệ trẻ em, cần lấy phòng ngừa làm chính, đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng trong gia đình, trên thông tin đại chúng và cho chính các em. Tiếp đó, phải tạo ra một môi trường lành mạnh, an toàn, thân thiện cho trẻ em thuận lợi để phát triển, nơi an toàn nhất nên là gia đình, nhà trường và các làng SOS.