Văn hoá, xã hội Sôi nổi các công trình thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp

(kontumtv.vn) – Chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022 –2027, những ngày này, tuổi trẻ huyện Đăk Hà đã và đang thực hiện nhiều phần việc, công trình thanh niên ý nghĩa hướng về cơ sở thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên.

Háo hức, vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của bà con dân làng thôn Wang Hra, xã Đăk Ui những ngày cuối năm 2021 khi công trình thanh niên tuyến đường “sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn” chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản HCM các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Tỉnh đoàn hỗ trợ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thôn Wang Hra là thôn đặc biệt khó khăn của xã Đăk Ui với 164 hộ, 735 khẩu, trong đó gần 100% bà con là người dân tộc thiểu số. Ông A Thông – Bí thư Chi bộ thôn Wang Hra vui vẻ cho biết bà con trong thôn luôn mong ước có điện công lộ, nay được Tỉnh đoàn hỗ trợ, có ánh điện thắp sáng đường quê, việc sinh hoạt và đi lại của bà con dễ dàng hơn vào ban đêm, tình hình an ninh trật tự trong thôn được bảo đảm, bà con cũng sẽ yên tâm hơn.

Có dịp đi qua trung tâm huyện Đăk Hà những ngày này không khó để có thể nhận ra công trình trụ điện nở hoa với những bông hoa mặt trời rực rỡ sắc màu, được trang trí trên gần 300 trụ điện với chiều dài hơn 4km dọc theo đường Hùng Vương. Những trụ điện vốn chi chít các tờ rơi quảng cáo, rao vặt nay đã và đang được tuổi trẻ thị trấn Đăk Hà khoác lên mình những màu áo mới để chào mừng Đại hội ĐTNCS HCM thị trấn Đăk Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, qua đó góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị, giáo dục ý thức để người dân tự giác hơn trong việc bảo vệ môi trường. Chị Phạm Thị Thanh Vân, Bí thư Đoàn thị trấn Đăk Hà cho biết: “Công trình thanh niên với trụ điện nở hoa chúng tôi xây dựng trên nền xanh với ý nghĩa là tượng trưng cho màu sắc của đoàn thanh niên với những bông hoa hướng dương thể hiện sức mạnh mẽ vươn lên trong nắng để làm sao thực hiện tốt nhất các nhiệm chung của chính trị cũng như của toàn địa phương trong công tác đảm bảo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn Đăk Hà.”

Với các hoạt động xung kích, tình nguyện hướng về cơ sở, năm 2021, tuổi trẻ huyện Đăk Hà đã xây dựng 30 công trình thanh niên các cấp như khu vui chơi cho em, khu liên hợp thể thao Xanh – Sạch – Đẹp, mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, khu chợ văn minh – an toàn, vườn ươm thanh niên, tủ sách cho em hay mô hình thùng rác tái chế. Qua các công trình thanh niên, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ huyện Đăk Hà đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân. Với phương châm mỗi cơ sở Đoàn ít nhất một công trình, một phần việc chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, trong năm 2022, huyện đoàn Đăk Hà phấn đấu xây dựng trên 150 công trình thanh niên và 01 căn nhà nhân ái hoặc thư viện điểm trường cho em. Chị Trần Thị Yến, Bí thư Huyện đoàn Đăk Hà cho biết thêm: “Tiến tới đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đăk Hà lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027 các tổ chức cơ sở đoàn đã chủ động triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với việc xây dựng NTM, đô thị văn minh cũng như thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo với những cái việc làm cụ thể.”

Những công trình thanh niên đã và đang được thực hiện hướng về Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tạo khí thế thi đua sôi nổi như sự kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công./.

CTV Minh Thái