Sôi nổi các phong trào thi đua dạy tốt học tốt

(kontumtv.vn) – Những ngày này các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi gắn với phong trào dạy tốt, học tốt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, từ giữa tháng 10, Ban giám hiệu trường THCS Chu Văn An, thị trấn Đăk Hà tổ chức nhiều phong trào thi đua dạy tốt, học tốt như thi thiết kế bài giảng điện tử, thi khoa học kỹ thuật cấp trường. Cô giáo Ngô Thị Liền – Phó Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An cho biết các hội thi đã tạo không khí phấn khởi để thầy, cô giáo và học sinh nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm học đề ra.

Cùng với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, ngành giáo dục huyện Đăk Hà tổ chức nhiều hội thi cấp huyện tạo sân chơi bổ ích giúp học sinh thể hiện năng khiếu, tài năng. Trong đó cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp THCS với hơn 30 dự án khoa học kỹ thuật tham gia ở các lĩnh vực như khoa học xã hội, toán học, sinh học, hóa học với nhiều ý tưởng, sáng kiến xuất phát từ thực tiễn học tập, cuộc sống ở địa phương có tính ứng dụng cao trong thực tiễn đã khơi dậy đam mê để các em học sinh nghiên cứu khoa học. Em Nguyễn Hoàng Thu Hiền, học sinh lớp 8B1, trường THCS Chu Văn An chia sẻ: “Trước tiên em cảm thấy mình rất là may mắn khi mình được lựa chọn đại diện cho trường khi tham gia hội thi KHKT cấp huyện. Đến đây thì có rất nhiều sản phẩm KHKT em cảm thấy là tất cả các sản phẩm ở đây đều có một tính sáng tạo và mỗi sản phẩm đều có một cái hay riêng. Chúng em may mắn được đi để có thể lấy được kinh nghiệm để phát triển dự án khoa học kỹ thuật của mình.”

Trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam có hội thi cồng chiêng xoang và văn nghệ. Đây là lần đầu tiên huyện Đăk Hà tổ chức hội thi cồng chiêng xoang cấp huyện với sự tham gia của gần 600 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đại diện cho 6 đơn vị cụm trường trên địa bàn. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đơn vị mang đến hội thi những điệu múa xoang đẹp mắt, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Ông Tạ Ngọc Ngọ – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà cho biết: “Qua tổ chức các hoạt động, các thầy, các cô, các em học sinh rất là hào hứng trong việc tham gia các hội thi để phát huy sự sáng tạo. Đây cũng là dịp để các thầy, các cô và các em học sinh giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.”

Những hoạt động, phong trào thi đua thiết thực đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Đăk Hà./.

CTV Minh Thái