Văn hoá, xã hội Tai nạn giao thông

(kontumtv.vn) – Vào lúc 15h15ph ngày 25/8, tại Km1495+300 trên đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS 81H 024.55 do Nguyễn Vũ Mạnh Cường, trú tại thôn 1, xã Đăk La, huyện Đăk Hà điều khiển theo hướng Ngọc Hồi – Đăk Tô với xe ô tô đầu kéo BKS 57L 2889 kéo theo Rơ mooc 51R 01143 do Lê Quang Đại, trú tại đường Phan Chu Trinh, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai điều khiển theo hướng ngược lại.

Nguyên nhân ban đầu xác định, phương tiện do lái xe Nguyễn Vũ Mạnh Cường điều khiển đang xuống dốc không chú ý quan sát, khi phát hiện xe ô tô đầu kéo đã đạp thắng quay đuôi xe tải va vào xe đầu kéo gây tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn không thiệt hại về người nhưng phương tiện bị hư hỏng nặng, gây ùn tắc giao thông cục bộ khoảng 1h. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông tại hiện trường.

Hoàng Lợi – Duy Vĩ