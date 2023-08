Văn hoá, xã hội Tăng cường bảo vệ môi trường, ATTP và cấp nước sạch nông thôn

(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tỉnh Kon Tum phấn đấu đạt tối thiểu 50% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý; có 100% chất thải rắn và 50% nước thải sản xuất của các làng nghề truyền thống (nếu có) được thu gom và xử lý theo quy định; có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; từ 60% số xã trở lên có tổ cộng đồng tự quản về an toàn thực phẩm; ít nhất 70% hộ gia đình nông thôn và 95% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng và quản lý sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn…

Qua đó, nhằm thực hiện hiệu quả nội dung đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo ra môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững; xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Đặc biệt là bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn./.

Cát Tiên – Thanh Hà