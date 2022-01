Văn hoá, xã hội Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán

(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản gửi các đơn vị, địa phương về việc tiếp tục triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 diễn ra từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/2/2022. Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh Kon Tum theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ như, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời các tội phạm như ma túy; buôn bán pháo nổ trái phép; có biện pháp khắc phục, xử lý những sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán và tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Đợt cao điểm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, từ đó thúc đẩy phát triển KT-XH. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện hiệu quả đợt cao điểm./.

Cát Tiên – Thanh Thái