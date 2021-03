Văn hoá, xã hội Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

(kontumtv.vn) – Với mục tiêu bảo vệ cho người bệnh và nhân viên y tế, Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tốt nhất trong công tác khám chữa bệnh; sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh nhân nghi mắc dịch bệnh Covid-19.

Tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, người dân đến khám bệnh đều được các nhân viên y tế kiểm tra sàng lọc ba lần theo đúng quy trình của Bộ Y tế khuyến cáo. Vòng 1 trước khi vào cổng, vòng hai tại cửa vào làm thủ tục hành chính trước khi khám bệnh và vòng ba là tại lối vào thăm hoặc chăm sóc người bệnh tại các khoa điều trị. Các quy trình này được thực hiện 24/24 giờ, với quyết tâm không để lây nhiễm ca bệnh Covid -19. Đối tượng đến khám, nếu có yếu tố dịch tễ sẽ được các nhân viên y tế phân luồng đưa đến phòng khám riêng biệt, đảm bảo thực hiện cách ly. Bà Nguyễn Thị Thu Thương, Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei nói: “Những đối tượng đi từ vùng dịch có nguy cơ thì bọn tôi sẽ đưa vào khu cách ly tập trung để khám điều trị tại khu tập trung của đơn vị, còn những đối tượng đến khám thông thường thì sẽ được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế sẽ đưa sang khu khám điều trị, Trung tâm sẽ tiếp tục khám điều trị như thường lệ”.

“Trước khi vào đây khám có đội ngũ y bác sỹ đo thân nhiệt, khai báo y tế, rồi đeo khẩu trang, sát khẩn tay, mới bắt đầu đi vào khám bệnh. Tôi cảm thấy rất yên tâm”. Ông A Nghi, bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei chia sẻ.

Những ngày này, thời tiết trên địa bàn huyện Đăk Glei nắng ấm nên người dân đến khám bệnh giảm 35% so với những ngày gió, lạnh trước đó. Để đảm bảo an toàn, hạn chế các yếu tố lan dịch bệnh ra cộng đồng, khi ăn uống bệnh nhân cũng thực hiện giữ khoảng cách, rửa tay bằng nước diệt khuẩn trước khi nhận phần ăn và chia theo nhiều ca ăn, duy trì một bệnh nhân chỉ một người nhà chăm sóc. Bác sỹ Y Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei cho biết: “Đơn vị đã triển khai Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid -19. Trong đó cũng đã triển khai tập huấn cho nhân viên y tế khám và sàng lọc, phân loại, chẩn đoán điều trị Covid – 19, tập huấn thêm về kiểm soát nhiễm khuẩn và tập huấn khả năng phòng hộ cá nhân. Qua đó, cũng có tập huấn thêm về hồi sức viêm phổi khi có những ca Covid-19 nặng”.

Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei chủ động trong phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 sẽ tạo sự yên tâm cho người dân đến khám bệnh. Đồng thời bảo đảm sức khỏe cho nhân viên y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tình hình mới.

CTV A Lộc