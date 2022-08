Từ đầu năm 2021 đến 30/6/2022, 162 cán bộ, nhân viên y tế Sóc Trăng nghỉ việc

Sóc Trăng triển khai tiêm chủng trong chiến dịch Mùa Xuân. Ảnh tư liệu: Trung Hiếu/TTXVN

Theo báo cáo tình hình viên chức y tế bỏ việc, xin thôi việc, chuyển sang cơ sở y tế ngoài công lập từ đầu năm 2021 đến ngày 30/6/2022 của Sở Y tế Sóc Trăng, toàn ngành Y tế tỉnh có 162 người nghỉ việc; trong đó có 46 bác sỹ (gồm: 10 bác sỹ nội khoa, 8 bác sỹ ngoại khoa, còn lại là các bác sỹ ở các chuyên khoa khác), 43 điều dưỡng, 6 kỹ thuật y, 6 hộ sinh, 17 dược sỹ và 44 nhân viên hành chính. Số nhân viên nghỉ việc phần lớn tập trung ở tuyến tỉnh với 85 người, tuyến huyện 49 người và 28 nhân viên ở tuyến xã.

Về nguyên nhân xin nghỉ việc, chuyển công tác khác, qua tìm hiểu cho thấy, phần lớn do hoàn cảnh gia đình, chiếm 102/162 trường hợp; 31/162 trường hợp nghỉ do thu nhập thấp; 10/162 do nguyên nhân sức khỏe không đảm bảo và còn lại do một số nguyên nhân khác. Việc nhân lực ngành Y tế nghỉ việc ít nhiều đã làm cho một số địa bàn, đơn vị thiếu hụt nhân lực tuy nhiên vẫn phải đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh ở các đơn vị, cơ sở y tế.

Trung tâm Y tế huyện Trần Đề có 18 nhân viên y tế xin nghỉ việc và chuyển đi nơi khác. Theo lãnh đạo ngành Y tế huyện, trong 18 người xin nghỉ, có 10 người chuyển đi nơi khác, 8 người xin nghỉ luôn. Việc một số trường hợp xin nghỉ việc làm cho áp lực công việc của cán bộ nhân viên y tế tăng thêm, nhiều nhân sự ngành vừa khám chữa bệnh tại đơn vị, vừa kiêm nhiệm các công việc khác… Trong khi đó, lương, chế độ đãi ngộ không kịp thời, chưa tương xứng và mức thu nhập còn hạn chế.

Tuy nhiên, có những địa phương, mặc dù còn khó khăn, áp lực nhưng số người nghỉ việc, chuyển công tác không tăng so với trước đây. Bác sỹ Chuyên khoa II Dương Minh Trí, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay chỉ có 2 người công tác trong ngành Y tế huyện xin nghỉ và đều có lý do chính đáng, không phải vì áp lực công việc. Một số người cũng bị dao động do áp lực công việc trong phòng, chống dịch và chế độ đãi ngộ chưa thỏa đáng nhưng lãnh đạo Trung tâm đã gặp gỡ, tìm hiểu, làm công tác tư tưởng, động viên nên tiếp tục yên tâm công tác.

Bác sỹ Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Sóc Trăng cho biết, trước thông tin có nhiều người trong ngành xin nghỉ việc hoặc xin chuyển đi nơi khác, ngành Y tế tỉnh đã báo cáo với UBND tỉnh, đề xuất biện pháp tháo gỡ để nhân viên y tế yên tâm công tác. Để bù lại nguồn nhân lực nghỉ việc và có đội ngũ “kế thừa”, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2022, ngành Y tế Sóc Trăng đã tuyển dụng thêm 191 nhân sự, trong đó có 82 bác sỹ mới. Như vậy về nhân lực, ngành Y tế Sóc Trăng trong thời gian qua vẫn tăng (nghỉ 162, tuyển dụng thêm 191; tăng 29 người). Dự kiến trong quý III/2022, ngành sẽ tiếp nhận thêm 40 bác sỹ đào tạo theo địa chỉ sử dụng về công tác, bổ sung thêm nhân lực bác sỹ cho các cơ sở y tế công lập.