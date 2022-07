Văn hoá, xã hội Tự tin bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

(kontumtv.vn) – Với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục; kết hợp cùng sự nỗ lực không mệt mỏi của các thầy cô giáo và các em học sinh; thầy và trò tỉnh Kon Tum đã vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022. Kết quả này giúp các em học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Cùng với thí sinh trong cả nước, sáng ngày 7/7 trên 4.700 thí sinh tỉnh Kon Tum đã tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Từ sáng sớm, không khí nhộn nhịp, tất bật của kỳ thi đã hiện hữu tại các điểm thi trong toàn tỉnh. Có mặt từ 6 giờ sáng với nét mặt tự tin, thí sinh Nguyễn Thị Diễn Hằng, dự thi tại điểm thi Trường THPT Kon Tum cho biết; em mong muốn mình sẽ đậu tốt nghiệp và đạt kết quả cao ở các môn xét tuyển vào đại học. Em nói: “Em muốn được điểm cao để hoàn thành tâm nguyện của em và của ba mẹ em. Em thi khối tổ hợp A0, 3 môn toán lý hóa em muốn điểm cao nhất để vào đại học”.

Trong màu áo xanh tình nguyện; anh Trần Minh Tiến, thanh viên đội xe ôm miễn phí ở điểm thi Trường THPT Kon Tum cho biết điểm thi này có trên 8.500 thí sinh tham gia. Đây là điểm thi có đông thí sinh nhất. Nhóm tiếp sức mùa thi của anh Trần Minh Tiến có hơn 30 thành viên. Tất cả đều quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, cả đội đã có mặt tại điểm thi vào chiều hôm qua vào lúc 12h30. Trong sáng nay, các thành viên tập trung lúc 5h45. Anh Trần Minh Tiến cho biết: “Tôi được nằm trong đội hình xe ôm miễn phí của chương trình tiếp sức mùa thi, có nhiệm vụ đưa đón các em học sinh và phụ huynh đến địa điểm thi. Đặc biệt phải nắm được địa chỉ, số điện thoại của phụ huynh và học sinh nếu có những trường hợp học sinh ngủ quên, đến muộn thì chúng tôi kịp thời đưa các em đến điểm thi đúng thời gian”.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Kon Tum có trên 4.750 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó hệ giáo dục phổ thông có trên 4.500 thí sinh. Bao gồm 2.540 thí sinh nữ, gần 1.450 thí sinh DTTS và trên 200 thí sinh tự do. Hệ giáo dục thường xuyên có gần 230 thí sinh. Trong đó hơn 100 thí sinh nữ, gần 160 thí sinh DTTS và 29 thí sinh tự do. Các thí sinh tham dự tại 12 điểm thi. Trong đó, thành phố Kon Tum 5 điểm thi. Các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy, Tu Mơ rông, Kon Plông mỗi huyện có 1 điểm thi. Với các thí sinh, kì thi tốt nghiệp THPT lần này chính là thành quả sau 12 năm đèn sách dưới mái trường phổ thông, đặc biệt là sau một năm học đầy vất vả vừa học online, vừa học tập trung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Nói về kết quả thi môn Ngữ văn trong buổi sáng 7/7, em Hồ Đam Tiên, học sinh Chuyuên văn tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết: “Em nghĩ đề thi văn năm nay để đạt điểm trung bình, điểm khá để đậu tốt nghiệp thì dễ nhưng điểm từ giỏi trở lên để trung tuyển vào đại học em nghĩ hơi khó”.

Trong ngày thi đầu tiên, các thi sinh sẽ thi môn Ngữ văn vào buổi sáng với thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều, các thí sinh thi môn toán vào lúc 14h30 với thời gian làm bài là 90 phút, theo hình thức trắc nghiệm.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo kì thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum năm 2022 cho biết trong buổi chiều ngày 06/7 có 4.709 thí sinh tham gia làm thủ tục dự thi. Vắng 42 thí sinh. Trong đó có 5 thí sinh bỏ thi, 2 thí sinh miễn thi, 10 thí sinh ốm không thể đến làm thủ tục. Còn lại không rõ lý do.

Trong buổi sáng thi môn ngữ văn có 4.655 thí sinh dự thi, vắng 18 thí sinh. Trong đó, có 14 thi sinh bỏ sau khi đăng ký dự thi, 2 thí sinh miễn thi, 2 thí sinh nhập viện trước ngày thi.

Văn Hiển – Thanh Thái