Vì một cái Tết an toàn

Đáng chú ý là không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn giảm so với các năm trước.

Thực thi nhiệm vụ xuyên Tết

Lực lượng Công an thành phố Đà Lạt kiểm tra nồng độ cồn những người điều khiển phương tiện giao thông trong thành phố. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN

Để có một cái Tết an toàn, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 15/11/2022, Cục Cảnh sát giao thông đã ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết và các lễ hội đầu Xuân năm 2023 (đợt cao điểm được thực hiện từ 15/11/2022 – 5/2/2023). Lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ngay trong tuần đầu thực hiện cao điểm Tết 2023, tai nạn giao thông đã giảm sâu cả 3 tiêu chí so với tuần liền kề trước đó. Cả nước xảy ra 199 vụ tai nạn giao thông, làm chết 99 người, bị thương 163 người. So với tuần liền kề trước đó giảm 49 vụ (19,76%), giảm 34 người chết (25,56%) và giảm 40 người bị thương (19,70%).

Trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung tối đa lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm trên cả ba lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Cũng trong tuần đầu tiên này, lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý gần 60 nghìn trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền gần 111,7 tỷ đồng, tước 10.510 giấy phép lái xe. Trong đó, có trên 9.900 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 52 trường hợp dương tính với chất ma túy, 8.956 trường hợp vi phạm tốc độ, 2.577 trường hợp quá khổ, quá tải; 698 trường hợp chở quá số người quy định…

Thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, trong 2 tháng triển khai cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 80.672 trường hợp vi phạm, chiếm 15,83% tổng số các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền gần 400 tỷ đồng. Trong số này, có 291 trường hợp là lái xe tải; 3.639 trường hợp lái xe con; 49 trường hợp lái xe khách; 34 trường hợp lái xe container và 75.997 người điều khiển xe moto.

Không quản ngại khó khăn, gian khổ, lực lượng Cảnh sát giao thông ngày, đêm căng mình với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết. Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí trực 100% quân số, nhờ đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến được đảm bảo. Đặc biệt, chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn được lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai xuyên suốt Tết Nguyên đán.

Triển khai quyết liệt việc kiểm tra nồng độ cồn với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm, không xin xỏ, không can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm, đã có 7.726 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý, chiếm 35,1% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Quý Mão. So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng xử phạt tăng 6.620 trường hợp (tăng 598%).

Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như Hải Phòng 616 trường hợp, Hà Nội 558 trường hợp, Thành phố Hồ Chí Minh 483 trường hợp, Quảng Nam 480 trường hợp, Thái Nguyên 460 trường hợp, Nam Định 244 trường hợp…

Đợt cao điểm đã góp phần rất tích cực trong kéo giảm tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan tới hành vi lái xe sau sử dụng rượu, bia nói riêng – hành vi vốn là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông dịp Tết.

7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và 111 người bị thương. So với cùng kỳ 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 12 vụ (7,3%), giảm 3 người chết (3,3%) và tăng 8 người bị thương (8%).

Mới đây, gửi Thư khen cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy công việc, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai các phương án điều tiết, phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến trọng điểm, cửa ngõ ra, vào các thành phố lớn, bến xe, nhà ga, sân bay, trạm thu phí…, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Trong 7 ngày Tết, từ ngày 20-26/1/2023, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 7.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 2.200 trường hợp vi phạm tốc độ…

Lan tỏa những hình ảnh đẹp