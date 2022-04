Văn hoá, xã hội Vụ buôn lậu 1.282 container máy móc cũ: Đã khởi tố 19 bị can

(kontumtv.vn) – Hoàng Duy Tiến được xác định là chủ mưu buôn lậu 1.282 container hàng hóa là thiết bị máy móc cũ, với trị giá tính thuế hơn 192 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến và đồng phạm thực hiện, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 19 bị can.

Trong số đó, Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ thuộc Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Kinh tế – PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh) được xác định là chủ mưu buôn lậu 1.282 container hàng hóa là thiết bị máy móc cũ, với trị giá tính thuế hơn 192 tỷ đồng.

Vụ án trên được lực lượng Cảnh sát kinh tế – PC03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện qua công tác nắm tình hình địa bàn, xác định được có một nhóm đối tượng buôn lậu một lượng hàng hóa đặc biệt lớn là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 24/5/2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cũ từ Nhật Bản, Đài Loan. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo khai báo là 816 triệu đồng.

Làm việc với những đối tượng đi làm thủ tục thông quan, giao nhận lô hàng trên, Cơ quan Công an xác định toàn bộ các doanh nghiệp đứng tên mở 6 tờ khai hải quan là Hoàng Duy Tiến, cán bộ thuộc Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế.

Tiến đã thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ, có trị giá tính thuế là 192 tỷ đồng.

Thực chất, toàn bộ hàng hóa đều là nhập khẩu thuê cho người khác, không phải nhập về để phục vụ sản xuất như khai báo với cơ quan chức năng.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can Tiến và 7 bị can đồng phạm, gồm Huỳnh Thị Quỳnh Trang, Phan Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Bảo Châu, Lâm Hồng Đào, Trần Hoàng Lợi và Nguyễn Trung Thuận.

Mở rộng điều tra, đầu tháng 4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can đối với 11 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt gồm Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duận, Đinh Văn Hiên, Mai Đức Tài, Cao Đăng Minh, Võ Hoài Đức, Dương Quốc Hòa, Trần Đình Hùng, Trần Tấn Long, Trịnh Hoàng Phước, Đinh Quang Triều. Các bị can bị khởi tố điều tra về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Cơ quan điều tra, quy định tại Quyết định 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ, tuổi thiết bị cũ nhập khẩu không quá 10 năm và hồ sơ nhập khẩu phải có chứng thư giám định.

Tuy nhiên, các bị can tại Công ty Đại Minh Việt đã lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để đối tượng có vai trò quản lý như Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duận, Đinh Văn Hiên ký các chứng thư giám định, cung cấp 1.121 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến, qua đó tiếp tay cho đối tượng buôn lậu.

Cơ quan điều tra đánh giá các đối tượng đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị cơ giới, phụ tùng cũ để phục vụ sản xuất, từ đó lập nhiều pháp nhân mở tờ khai hải quan với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình A11.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra./.

Thành Chung (TTXVN/ Vietnam+)