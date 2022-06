Văn hoá, xã hội Xét xử lưu động vụ án hủy hoại rừng

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 27/6, Tòa án Nhân dân huyện Kon Plông mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án về tội Hủy hoại rừng đối với bị cáo A Bre và đồng phạm cư trú tại thôn Kon Tu Rằng, xã Măng Cành, huyện Kon Plông.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2021 do cần đất để trồng mỳ nên A Bre đã rủ vợ là Y Sik và các con gồm A Ka, A Le, A An, A Bút và Y Bên cùng thực hiện hành vi phá rừng. Các đối tượng thống nhất, sau khi thực hiện xong sẽ chia cho mỗi người một phần diện tích để canh tác. A Bre cùng vợ là Y Sik và 05 người con đến khu vực rừng thuộc Lô 8, Khoảng 12, Tiểu khu 477, lâm phần do UBND xã Măng Cành quản lý dùng máy cưa, rìu, dao rựa cắt hạ, chặt phá 9.215m2 rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Theo Kết quả giám định thiệt hại gần 90 triệu đồng.

Tòa án Nhân dân huyện Kon Plông tuyên phạt bị cáo A Bre 22 tháng tù giam; bị cáo A Le 17 tháng tù giam; bị cáo A An 16 tháng tù treo; bị cáo A Ka 15 tháng tù treo; bị cáo Y Bút 18 tháng cải tạo không giam giữ và bị cáo Y Sik 17 tháng cải tạo không giam giữ./.

Mỹ Hòa -Lý Tưởng