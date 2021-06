Văn hoá, xã hội Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản

(kontumtv.vn) – Sáng 23/6, Tòa án nhân dân huyện Ia H’Drai (Kon Tum) đưa ra xét xử công khai đối với bị cáo Lê Văn Thành bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 31/12/2018 đến ngày 02/01/2019, Nguyễn Trọng Thành (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố 12, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cùng đồng phạm đã thực hiện việc khai thác rừng trái phép tại Khoảnh 3, Tiểu khu 758 thuộc địa phận Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai quản lý, với tổng khối lượng là 22,6 m3 gỗ thì bị phát hiện, lập biên bản.

Các đối tượng gồm Nguyễn Trọng Thành, Phạm Văn Oanh, U Mi Chăm, Bùi Văn Quyền, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Phương Nam và Vũ Thái Dương đã bị Tòa án nhân dân huyện Ia H’Drai xét xử, kết án tại bản án số 06, ngày 04/08/2020 và đang chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Riêng bị báo Lê Văn Thành sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia H’Drai ra quyết định truy nã. Ngày 03/01/2021, Lê Văn Thành bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Hành vi vào rừng sản xuất khai thác gỗ trái phép với mục đích bán lấy tiền tiêu xài của các bị can là vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước. Áp dụng điểm b, khoản 2, điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thành 34 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

CTV Phương Dung – Văn Sỹ