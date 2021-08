Văn hoá, xã hội Xử phạt một đối tượng không chấp hành phòng, chống dịch Covid-19

(kontumtv.vn) – Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9 tháng 8, Công an xã Xốp, huyện Đăk Glei phát hiện xe ô tô do đối tượng Triệu Đức Hùng điều khiển có dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 nên tiến hành kiểm tra và có biện pháp xử lý.

Trước đó vào chiều ngày 8 tháng 8, tại Chốt liên ngành số 02, Đèo Lò Xo thuộc địa phận xã Đăk Man, ông Triệu Đức Hùng, trú tại thôn Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị xã Điện bàn, tỉnh Quảng Nam điều khiển xe ô tô tải biển số 92C-17014 đến Chốt khai báo y tế, ghi biên bản cam kết không dừng chân tại địa bàn tỉnh Kon Tum, nhưng sau đó, ông Hùng không chấp hành, dừng xe tại quán cơm 36 thuộc xã Đăk Pék để mua cơm. Đến khoảng 9h sáng ngày 9/8, đối tượng di chuyển vào 2 hộ gia đình tại xã Đăk Choong và xã Xốp, huyện Đăk Glei để vận chuyển 31 con heo thịt. Phát hiện dấu hiệu vi phạm, lực lượng Công an xã Xốp phối hợp với đội An ninh Công an huyện Đăk Glei tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền hơn 18 triệu đồng. Thượng tá Bùi Đình Quang, Trưởng Công an huyện Đăk Glei cho biết thêm: “Về xử lý vụ này, chúng tôi đã xem xét, xử lý về luật giao thông, thấy rằng hành vi này thì xử phạt không giữ xe. Chúng tôi đã tiến hành cho xe chạy lên chốt Đèo Đăk Man và cho người ta đổi tài, người ta chạy xe đấy về lại địa phương của người ta là nơi xuất phát, còn lại đối tượng sau khi chạy lên chúng tôi đưa về cách ly tập trung ngay theo đúng quy định.”

Qua vụ việc này, để chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, hơn lúc nào hết, tinh thần cảnh giác cao độ là hết sức cần thiết để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng./.

CTV A Lộc