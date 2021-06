Văn hoá, xã hội Xử phạt nghiêm minh các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp

(kontumtv.vn) – Trong 02 ngày, từ 8 – 9/6, Tòa án nhân dân huyện Kon Plông (Kon Tum) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Hoàng và 20 đồng phạm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” trên địa bàn huyện Kon Plông. Kết thúc phiên tòa, các bị cáo đã nhận những mức án thích đáng với hành vi phạm tội của mình gây ra. Đồng thời để lại những bài học sâu sắc trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đối với các đơn vị liên quan và cả chính quyền địa phương.

21 bị cáo bị truy tố hình sự vì tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” trên địa bàn huyện Kon Plông bao gồm bị cáo Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1979, cư trú tại thôn Gia Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và 20 đồng phạm khác đều cư trú tại xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Các đồng phạm đều là người DTTS Hre. Đa số làm nông, trình độ học vấn thấp. Trong quá trình điều tra, ngoài tự thú, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, 20 đồng phạm đã bồi thường thiệt hại, khắc phục một phần hậu quả gây ra. Bị cáo Phạm Văn Vinh nói: “Bị cáo rất hối hận. Bị cáo con đang rất nhỏ, vợ không biết làm gì, bị cáo là lao động chính. Xin tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo”.

Vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” do Nguyễn Văn Hoàng và 20 đồng phạm thực hiện có tính chất cực kỳ phức tạp. Tổ chức thành nhiều đợt riêng lẻ với số lượng đồng phạm tham gia lớn nhất từ trước đến nay. Theo cáo trạng, đây là vụ án có đồng phạm nhưng ở mức độ giản đơn. Mặc dù các bị cáo có sự bàn bạc thống nhất trước khi thực hiện hành vi phạm tội nhưng không có sự cấu kết chặt chẽ, không có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng phạm. Trong đó, Nguyễn Văn Hoàng là người nảy sinh ý định, đặt vấn đề, ứng tiền, vật chất cho các bị cáo khác thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 495 thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông quản lý và tại tiểu khu 440 thuộc lâm phần do UBND xã Pờ Ê, huyện Kon Plông quản lý. Còn 20 đồng phạm đã trực tiếp thực hiện hành vi cắt hạ, xẻ hộp gỗ, kéo gỗ đến địa điểm tập kết, bốc xếp gỗ lên xe để vận chuyển đi tiêu thụ. Tổng khối lượng khai thác trái phép là hơn 50 m3 gỗ tròn thuộc các chủng loại nhóm III, nhóm IV và nhóm V. Tổng giá trị thiệt hại trên 258 triệu đồng.

Xác định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại nghiêm trọng tới tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường rừng, do đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào 2 ngày 8 – 9/6, Tòa án nhân dân huyện Kon Plông đã tuyên phạt 21 bị cáo tổng cộng 63 năm, 4 tháng tù. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Hoàng với vai trò chủ mưu nhận mức án cao nhất 9 năm tù giam; các bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 12 tháng tù đến 4 năm, 6 tháng từ giam. Riêng bị cáo Trần Văn Sân, sinh năm 2003, thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nhận mức án 24 tháng tù treo.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông là một trong 2 đơn vị, địa phương bị thiệt hại trong vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” do Nguyễn Văn Hoàng và 20 đồng phạm thực hiện. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty cho biết, thiệt hại tại tiểu khu 495 do Công ty quản lý là gần 15 m3 gỗ tròn rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Khu vực bị khai thác gỗ trái phép có địa hình ngăn cách, hiểm trở, giáp ranh với xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Do đó, việc tuần tra truy quét của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng tại đây chưa được thường xuyên: “Do địa hình quá ngăn cách, muốn tiếp cận tới hiện trường thì từ trụ sở công ty đi xuống tới nơi thì phải mất khoảng trên 200 cây số, điều kiện đi lại thì khó khăn. Trong khi đó khu vực này trước đây là cái khu vực sinh sống và hoạt động của người dân xã Ba Xa, huyện Ba Tơ đã sinh sống từ lâu. Cho nên việc tuần tra, truy quét của lực lượng quản lý bảo vệ rừng cũng chưa được thường xuyên. Còn đối với cán bộ vi phạm thì cơ quan cũng đã sa thải 3 đồng chí là lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách phụ trách khu vực”.

Trong vụ án, chính quyền xã Pờ Ê, huyện Kon Plông cũng bị thiệt hại hơn 35 m3 gỗ tròn rừng tự nhiên, chức năng phòng hộ tại tiểu khu 440. Ông A Sắp, Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Ê, huyện Kon Plông cho biết: “Trong thời gian tới địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên liên quan về công tác quản lý bảo vệ rừng. UBND xã cũng đã kiện toàn công tác quản lý, cộng đồng quản lý tại thôn về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đấy cũng là một bài học quý giá trong thời gian tới, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tuyệt đối không được vi phạm lâm luật liên quan đến Luật Lâm nghiệp”.

Kết thúc phiên tòa, tất cả các bị cáo đã nhận mức án thích đáng với hành vi phạm tội của mình. Cơ quan tố tụng đã xử phạt nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Đây sẽ là bài học răn đe cho những ai cố tình vi phạm Luật Lâm nghiệp. Cùng với đó là sự ân hận muộn màng của các bị cáo và cả nỗi buồn của những người thân.

Hơ Jan – Thanh Hà