Trên 58 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump rời thư viện Palm Beach, Florida, nơi ông bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống, ngày 24/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu của CNN và Edison Research and Catalist dựa trên khảo sát các quan chức bầu cử ở 50 bang của Mỹ và thủ đô Washington DC, cho biết trên 58,7 triệu người dân Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm. Con số trên vượt 58,3 triệu lá phiếu bỏ sớm, gồm cả số phiếu qua đường bưu điện, chiếm 42% tổng số phiếu bầu cử trong năm 2016.

Trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang diễn ra, tỉ lệ bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử hiện đang tiếp tục tăng vọt tại nhiều bang của Mỹ. Có 54% trong tổng số 58,7 triệu phiếu bầu là từ 16 bang cạnh tranh gay gắt nhất giữa hai ứng cử viên bởi đây là những bang đóng vai trò quan trọng trong việc xác định ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Tổng thể, có 3 bang có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm trực tiếp và qua đường bưu điện tăng cao nhất cho đến nay, gồm New Jersey, Delaware và Virginia. New Jersey là nơi có mức tăng lớn nhất, gấp 9 lần số phiếu năm 2016. Số phiếu bầu sớm ở bang Delaware gấp 7 lần, trong khi đó ở Virginia gấp 6 lần.

Cũng trong ngày 25/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc vận động tranh cử ở khu vực New England trong nỗ lực giành được sự ủng hộ của cử tri ở các khu vực theo truyền thống tự do của đất nước khi ông có cuộc vận động ở New Hampshire, nơi ông giành chiến thắng trong cuộc đua năm 2016, và tham gia một sự kiện nhỏ hơn ở bang Maine.