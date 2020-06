Phó giám đốc Công an TP Hà Nội làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra ma túy

Chiều 1/6, Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Viện – Phó giám đốc Công an TP Hà Nội giữ chức Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04). Đại tá Nguyễn Văn Viện tiếp quản công việc từ người tiền nhiệm là Trung tướng Phạm Văn Các.

Đại tá Nguyễn Văn Viện. (Ảnh: Trọng Phú)

Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Văn Viện cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Văn Viện sinh năm 1966, quê huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Ông từng công tác tại Phòng Cảnh sát tội phạm về ma túy, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã trao quyết định của Bộ Công an về việc nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/6 đối với trung tướng Phạm Văn Các.

Trung tướng Phạm Văn Các được điều động giữ chức Cục trưởng C04 kể từ ngày 6/8/2018, trước đó ông Các giữ vị trí Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Để chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, thủ trưởng đơn vị không đủ tuổi tái cử sẽ phải nghỉ trước tuổi. Trung tướng Phạm Văn Các (sinh tháng 8/1960) hết tuổi tái cử nên phải nghỉ chờ hưu trước 2 tháng./.