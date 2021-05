Bộ Nội vụ: Đến 19 giờ ngày 23/5, cả nước có 99,16% cử tri đi bầu cử

Hòm phiếu lưu động được chuyển đến phòng bệnh tại bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ, tổng hợp nhanh kết quả cử tri đi bầu cử tính đến 19 giờ ngày 23/5 cho thấy cả nước có tổng số 69.509.324/70.098.949 cử tri đi bầu (đạt 99,16%).

Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Trà Vinh (99,98%).

Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là tỉnh Nghệ An 97,30%.

Sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, các Tổ bầu cử tại các địa phương đang tiến hành thực hiện việc kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo quy định; niêm phong phiếu bầu, cho vào hòm phiếu, làm thủ tục niêm phong hòm phiếu và gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến thời điểm này ở các địa phương cơ bản tốt, không phát sinh điểm nóng, không có tụ tập đông người gây rối trật tự.

Các lực lượng công an, quân sự ở địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Đối với bỏ phiếu tại khu vực cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19, Tổ Bầu cử đã tổ chức cho các cử tri đang điều trị, cách ly bảo đảm theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và của tỉnh.

Đối với khu vực có cử tri cách ly tại nhà, Tổ Bầu cử đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định để cử tri thực hiện quyền bầu cử an toàn, đúng luật.

Bộ Nội vụ đã kiểm tra tình hình tổ chức trong Ngày Bầu cử tại tỉnh Bắc Ninh. Trước khi vào khu vực bầu cử, cử tri được kiểm tra y tế (đo thân nhiệt, xịt cồn rửa tay).

Các điểm bầu cử đều có phòng cách ly, khi phát hiện cử tri có biểu hiện nhiễm bệnh được cách ly ngay. Các trường hợp F2 cách ly tại nhà được tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ vào tận nhà để cử tri bỏ phiếu. Việc bố trí, trang trí, sắp xếp trong khu vực bầu cử được thực hiện theo đúng quy định.

Thành viên Tổ Bầu cử, phục vụ bầu cử đều được trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng chống dịch (mặt nạ chống giọt bắn, găng tay, khẩu trang…).

Để bảo đảm quyền bầu cử của các cử tri mới đưa vào khu cách ly tại thời điểm 14 giờ ngày 22/5 (do các điểm này tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức bầu cử sớm ngày 22/5), các thành viên Tổ Bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến nơi cách ly để cử tri thực hiện bỏ phiếu theo quy định. 14 điểm bầu cử sớm của tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Trong Ngày Bầu cử, một số địa phương (như Kon Tum, Lâm Đồng, Hà Giang, Long An, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận…) có mưa lớn, ảnh hưởng đến tiến độ bầu cử, hệ thống thông tin liên lạc.

Một số khu vực bỏ phiếu của một số địa phương đã có sự cố mất điện (tỉnh Nghệ An, Hà Giang, Đắk Nông, Long An…), dù đã khắc phục, nhưng có nơi đến nay vẫn chưa có điện.

Một số tổ bầu cử còn cách xa trung tâm nên khó khăn trong việc đi bầu, có khu vực bỏ phiếu phải mượn nhà dân (tỉnh Điện Biên)…/.

Chu Thanh Vân (TTXVN/ Vietnam+)