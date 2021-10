Thời sự - Chính trị Nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn – phát huy vai trò “Đảng cử, dân tin”

(kontumtv.vn) – Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố, huyện Đăk Tô đã chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn lãnh đạo kiện toàn lại các tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời thực hiện tốt việc bố trí chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả của việc nhất thể hóa này đã từng bước được khẳng định.

Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô là một trong những xã thực hiện tốt mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn. Đến thời điểm này, xã có 5/7 thôn có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Để thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, Đảng ủy xã Diên Bình đã tổ chức họp cấp ủy mở rộng và xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó, năm 2020, có 3/7 thôn có đảng viên làm trưởng thôn, hiện nay đã có 6/7 thôn có đảng viên làm trưởng thôn, định hướng đến năm 2022, 100% thôn có bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Ông Phạm Ngọc Cảnh – Bí thư Đảng ủy xã Diên Bình cho biết: “Ngay sau đại hội Đảng bộ, xã Diên Bình đã khẩn trương triển khai ngay một số nội dung trọng tâm như: xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc trong việc bố trí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Điều đáng mừng đó là các chủ trương của Đảng ủy đều nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã. Do đó, những vướng mắc ở cơ sở đã từng bước được giải quyết, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng ngày càng được tăng cường”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 03, ngày 8/8/2016 của BTV Tỉnh ủy Kon Tum và Chương trình số 25, ngày 11/11/2016 của BTV Huyện ủy Đăk Tô về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy xã Diên Bình đã tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể, chính xác đội ngũ bí thư, trưởng thôn để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết đến từng chi bộ, từng thôn để thực hiện và xác định rõ lộ trình thực hiện theo hướng chi bộ, thôn nào có điều kiện thì sẽ tập trung chỉ đạo để tổ chức thực hiện ngay; phân công trách nhiệm cụ thể cho các ủy viên ban chấp hành, nhất là vai trò của cấp ủy, bí thư cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ. Việc bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn đã thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. Những đảng viên được lựa chọn kiêm nhiệm thực sự có uy tín trong Đảng, trong nhân dân, có trình độ, năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô có 280 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, thu nhập bình quân đạt gần 51 triệu đồng. Những năm trước đây, cuộc sống của người dân rất khó khăn với 50% là hộ nghèo, phần lớn còn ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Đến nay, thôn chỉ còn lại 7 hộ nghèo, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Diện mạo thôn có nhiều thay đổi với tuyến đường trục chính của thôn được bê tông hóa, dài hơn 650 m; 90% số hộ thực hiện chỉnh trang nhà cửa, 100% hộ gia đình có hàng rào xung quanh nhà, cổng ngõ được xây dựng khang trang; những mô hình kinh tế như trồng cây cao su, hồ tiêu, điều, chăn nuôi gia súc, gia cầm…giúp người dân thoát nghèo bền vững. Có được kết quả đó phải kể đến vai trò rất lớn của Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Lê Văn Ngàn. Với vai trò của một bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, ông Ngàn luôn cố gắng làm tốt các nhiệm vụ, công việc mà cấp trên giao. Trong đó đáng chú ý nhất là tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Đồng thời, chăm lo cho đời sống của nhân dân ngày một phát triển hơn. Ông Lê Minh Sau ở thôn 2, xã Diên Bình cho hay:“Nói chung anh Ngàn làm Bí thư thôn 2 này trên tinh thần tích cực, cố gắng động viên bà con phát triển cây công nghiệp, kinh tế vườn. Tôi thấy anh là người tích cực nhất trong thôn 2 này”.

Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, huyện Đăk Tô hiện có 43/61 thôn, làng, khối phố có thôn trưởng, khối trưởng là đảng viên, đạt 70,5%, tăng 4,9% so với năm 2020 và tăng 46,6% so với năm 2016; có 17/61 thôn, làng, khối phố có Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, đạt 27,9%, tăng 26,41% so với năm 2016. Thực tế cho thấy, đội ngũ này đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Nhiều bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng khu phố là điển hình, hạt nhân chính trị ở địa phương.

Tthực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn trên địa bàn huyện Đăk Tô đã góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./

CTV Thanh Huyền – Nguyệt Hằng