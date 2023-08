Thời sự - Chính trị Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà làm việc tại huyện Kon Rẫy

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 17/8, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Hoà làm việc với Đảng uỷ xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023.

Với tinh thần trách nhiệm cao của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, cùng với sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân, việc thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội từ đầu năm đến nay trên địa bàn đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tính đến tháng 8/2023 đạt 36 triệu đồng/năm, xã đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, thiết chế văn hóa tiếp tục được phát huy; công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững; chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên có nhiều tiến bộ.

Thực hiện Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xã có 191 hộ biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế cao đưa vào chăn nuôi, trồng trọt; hơn 570 hộ biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý tích lũy vốn đầu tư sản xuất; nhiều mô hình mang lại hiệu quả như “Sản xuất lúa sạch”, “Trồng rau sạch”, “Trồng chuối cấy mô”, “Vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp”.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đăk Kôi đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế-xã hội đã đề ra; làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác tổ chức cán bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng dẫn Nhân dân lao động sản xuất theo cách dễ hiểu, ngắn gọn, phù hợp với trình độ của người dân; nghiên cứu thị trường để vận động Nhân dân chuyển đổi cây trồng theo nhu cầu tiêu thụ thực tế; vận động tham gia liên kết chuỗi, phát triển sản xuất nông sản sạch và các sản phẩm đặc trưng, truyền thống của người DTTS; nhân rộng các mô hình giảm nghèo, làm giàu hiệu quả; phát triển kinh tế rừng; vận động Nhân dân bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia phát triển du lịch cộng đồng; quan tâm giáo dục để thế hệ trẻ quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bước vào năm học mới 2023-2024; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn công tác của tỉnh, huyện đi thăm thôn Trăng Nó – Kon Blo và khảo sát điểm du lịch sinh thái thác Kôi Tó.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo huyện Kon Rẫy và xã Đăk Kôi chủ động nghiên cứu, khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của thác Kôi Tó, kêu gọi đầu tư, kết nối với các điểm du lịch ở các vùng lân cận, phát triển du lịch gắn với giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống, ẩm thực của người DTTS tại chỗ để tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân./.

